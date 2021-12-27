Новичок «Оклахомы» стал вторым игроком в истории НБА со статистикой 0+10+10
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«Оклахома-Сити Тандер» и «Нью-Орлеан Пеликанс» встречались на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити (США) в рамках регулярного чемпионата НБА. Хозяева победили, итоговый счёт – 117:112.
Австралийский баскетболист «Оклахомы» Джош Гидди не сумел набрать очков, но записал на свой счёт 10 передач и 10 подборов. Для 19-летнего игрока этот сезон является дебютным в НБА.
Это второй случай в истории НБА, когда игрок выдал статистику 0+10+10. Единственный раз до этого такое произошло в 1971 году, когда Норм Ван Лир сделал дабл-дабл без набранных очков, сообщает в «твиттере» StatMuse.
«Пеликанс» прервали свою серию из четырёх побед подряд. Для «Оклахомы» эта победа стала четвёртой в шести последних матчах.
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