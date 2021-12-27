Экс-игрок «Химок» Грег Монро подписал контракт с клубом НБА
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Экс-игрок «Химок» Грег Монро подписал 10-дневное соглашение с «Миннесотой Тимбервулз», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своём «твиттере».
30-летний Монро подписал контракт с «Химками» летом 2020 года. Это был его второй клуб в европейской карьере, ранее он выступал в мюнхенской «Баварии». В начале 2021 года подмосковный клуб расстался с баскетболистом.
В этом году Монро подписал контракт с клубом G-лиги. Грег не играет в НБА с 2019-го. Его средние показатели за карьеру составляют 13,2 очка и 8,3 подбора.
Ранее известный российский комментатор Владимир Гомельский предположил, почему Янис Тимма и ещё три экс-игрока «Химок», в том числе и Грег Монро, не могли найти для себя новый клуб.
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