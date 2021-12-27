Звёздный игрок «Голден Стэйт» выбыл из-за коронавируса
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Тяжелый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин включён в антиковидный протокол НБА.
Грин стал пятым игроком «Уорриорз» в протоколе, присоединившись к Эндрю Уиггинсу, Джордану Пулу, Дэмиону Ли и Мозесу Муди.
Форвард пропустит 10 дней, если не сдаст два отрицательных теста на коронавирус в течение суток.
В начале декабря Дрэймонд Грин установил уникальное достижение в НБА. В матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» Грин остановился буквально в трёх шагах от трипл-дабла, набрав 9 очков, совершив 9 подборов, отдав 9 передач и добавив к этому шесть перехватов и три блок-шота.
Никто в НБА не показывал подобной статистической линии с 1985 года, что делает такие показатели действительно уникальными.
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