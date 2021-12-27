Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звёздный игрок «Голден Стэйт» выбыл из-за коронавируса

Звёздный игрок «Голден Стэйт» выбыл из-за коронавируса
Комментарии

Тяжелый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин включён в антиковидный протокол НБА.

Грин стал пятым игроком «Уорриорз» в протоколе, присоединившись к Эндрю Уиггинсу, Джордану Пулу, Дэмиону Ли и Мозесу Муди.

Форвард пропустит 10 дней, если не сдаст два отрицательных теста на коронавирус в течение суток.

В начале декабря Дрэймонд Грин установил уникальное достижение в НБА. В матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» Грин остановился буквально в трёх шагах от трипл-дабла, набрав 9 очков, совершив 9 подборов, отдав 9 передач и добавив к этому шесть перехватов и три блок-шота.

Никто в НБА не показывал подобной статистической линии с 1985 года, что делает такие показатели действительно уникальными.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021