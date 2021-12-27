Эффектный проход Клайберна и полёт Пойтресса — в топ-5 моментов недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила топ-5 моментов игровой недели регулярного чемпионата.

Аллей-уп Джеремайи Хилла на Марекса Мейериса («Парма»), блок-шот Джеймса Томпсона («Енисей»), эффектный проход Уилла Клайберна (ЦСКА), полёты Алекса Пойтресса («Зенит») и Даррала Уиллиса («Енисей») вошли в подборку.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Напомним, на прошлой неделе в подборке лучших моментов были представлены спасительный трёхочковый Джеремайи Хилла («Парма»), блок-шоты Антона Пушкова («Зенит») и Скайлера Спенсера («Астана»), данк Ди Джея Фандерберка после передачи Антона Квитковских («Автодор»), аллей-уп Иффе Лундберга на Николу Милутинова (ЦСКА).