Голливудский актёр — Леброну Джеймсу: ты жалок

Американский актёр Майкл Рапапорт резко высказался по поводу форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Ты выкладываешь посты о Человеке-пауке, коронавирусе, простуде и гриппе. Ты не понимаешь, в чём разница? Никто из нас не понимает, в этом и проблема.
Почему бы тебе не позвонить одному из твоих друзей в Китай и не спросить, может ли он тебе объяснить? Или позвони Карлу-Энтони Таунсу, который потерял нескольких членов семьи, возможно, он сможет тебе объяснить.
Ты должен быть последним, кто будет разговаривать о коронавирусе. Это единственная причина, почему ты выиграл свой последний перстень, свой фейковый «пузырьковый» перстень. Такой же фейковый, как и ты. Выложил эту чушь в канун Рождества, когда погибли 800 000 американцев? Ты жалок! Жалок, просто жалок», — сказал Рапапорт в видео, опубликованном в его «твиттере».
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