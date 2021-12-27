Владимир Гомельский назвал игрока ЦСКА, с которым нужно расстаться в первую очередь

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу игроков, с которыми ЦСКА нужно расстаться.

«С кем из игроков ЦСКА пора расставаться? Как по мне, на выход пора Хэкетту, Лундбергу, Ивлеву и, к сожалению, Семёну Антонову. И кого из игроков команд не из топ-4 («Зенит», УНИКС, «Локо»,) вы хотели бы видеть в составе армейцев?» — написал пользователь.

«Лундберг — первый кандидат. У меня стойкое неприятие игры Лундберга. А Хэкетта и Антонова я буду защищать. Если не трогать составы команд, перечисленных вами, то никого», — ответил ему Гомельский.

Напомним, вчера ЦСКА одержал победу над «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиге ВТБ со счётом 97:88 (23:23, 20:23, 21:23, 33:19).