Никола Йокич установил уникальное достижение за последние 33 года в НБА

Игрок «Денвер Наггетс» Никола Йокич в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (103:100) показал впечатляющую статистическую линейку — 28 очков, 22 подбора, 8 ассистов. Он стал первым игроком, записавшим на свой счёт 25+ очков, 20+ подборов и 5+ ассистов в двух подряд встречах со времен Чарльза Баркли в 1988 году.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Денвер Наггетс».
Напомним, в начале декабря серб также обошёл легенду «Бостон Селтикс» Ларри Бёрда по количеству трипл-даблов за карьеру. Это достижение покорилось ему после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Чикаго Буллз». В этой встрече Йокич набрал 17 очков, выполнил 12 подборов и отдал 15 результативных передач. Буквально через пять матчей после этого он перегнал и защитника «Бруклин Нетс» Джеймса Хардена. По этому показателю Йокич теперь занимает седьмое место в истории НБА. На его счету 63 трипл-дабла.
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