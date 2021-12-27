Том Брэди объяснил, почему в НБА играть проще, чем в NFL

Игрок клуба североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) «Тампы-Бэй Бакканирс» Том Брэди рассказал о разнице между играми в НБА и NFL.



«Я всё время хотел заниматься спортом, но моё тело болело. Правый локоть болел каждый раз, когда бросал мяч. Так что я начал работать над этой проблемой, и боль ушла.



Эти парни из НБА постоянно получают травмы. И я говорю про себя: «Но это же так просто!» Я не имею в виду какую-то обиду, но вам же не нужно бегать на такие расстояния! У вас не так много контактов, на вас хорошая и удобная обувь. Всегда хороший климат», — приводит слова Брэди The Sports Rush.



44-летний Том Брэди – играющая легенда американского футбола. Уроженец Калифорнии является семикратным победителем Супербоула и пятикратным MVP Супербоула. Напомним, свой седьмой титул Брэди завоевал в 2021 году в составе «Тампы». Предыдущие шесть титулов 43-летний квотербек выиграл в составе «Нью-Инглэнд Пэтриотс», за который выступал 19 лет. В 2019 году Брэди на правах свободного агента перешёл в «Бакканирс» и с первой попытки стал чемпионом вместе с новой командой.