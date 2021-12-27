Зак Лавин отреагировал на отставание в 472 матча до рекорда Майкла Джордана в «Чикаго»

Защитник Зак Лавин из «Чикаго Буллз» отреагировал на то, что он провёл 65-ю игру в составе команды, в которой набрал 30 и более очков. Портал StatsMuse отметил, что Лавину осталось провести 472 такие игры, чтобы добраться до достижения Майкла Джордана.



«Этот чувак не был настоящим», — написал Зак Лавин в своём «твиттере», отметив тем самым невероятные достижения Джордана.



Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.