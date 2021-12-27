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Отчисленный игрок НБА может перейти в ЦСКА

Отчисленный игрок НБА может перейти в ЦСКА
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Американский разыгрывающий Брэд Уонамейкер может стать игроком московского ЦСКА или турецкого «Фенербахче», сообщает инсайдер Маттео Андреани в своём «твиттере». По информации источника, приоритетом игрока является выступление в НБА, но он может на определённых условиях согласиться на переход в ЦСКА.

В сентябре Уонамейкер подписал контракт с «Индианой», но 27 декабря был отчислен из команды.

31-летний Уонамейкер имеет опыт выступления в Европе. Он играл за «Лимож», «Пистойю», «Дарушафаку» и «Фенербахче».

В 2018 году он перебрался в НБА. В главной лиге мира 191-сантиметровый баскетболист поиграл за «Бостон Селтикс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Шарлотт Хорнетс».

ЦСКА в минувшем сезоне выиграл Единую лигу ВТБ, хоть и неудачно выступал в регулярном чемпионате. В Евролиге армейцы вышли в «Финал четырёх», но уступили в полуфинале «Анадолу Эфес».

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