Майк Джеймс: я бы с радостью ушёл в НБА, если бы возникла правильная ситуация
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Защитник «Монако» Майк Джеймс вспомнил о своих мыслях при переезде в Европы из США.
«Раньше я настолько не обращал внимание на зарубежный баскетбол, что на самом деле не знал достаточно о нём. Агент позвонил мне, и я посчитал, что европейским клуба очень повезёт с моим приходом, потому что я буду постоянно набирать по 40 очков. Я ничего тогда не знал.
Сейчас я бы с радостью ушёл в НБА, если бы возникла правильная ситуация. Если бы я там мог чувствовать себя комфортно. Но если нет, то я могу оказаться в гораздо лучшем положении в Европе, я буду в лучшей ситуации с точки зрения игры, и это сделает меня счастливым. У нас долгий сезон, чтобы не обрести своё счастье на площадке», — приводит слова Майка Джеймса Eurohoops.
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