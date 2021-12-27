Майк Джеймс: я бы с радостью ушёл в НБА, если бы возникла правильная ситуация

Защитник «Монако» Майк Джеймс вспомнил о своих мыслях при переезде в Европы из США.



«Раньше я настолько не обращал внимание на зарубежный баскетбол, что на самом деле не знал достаточно о нём. Агент позвонил мне, и я посчитал, что европейским клуба очень повезёт с моим приходом, потому что я буду постоянно набирать по 40 очков. Я ничего тогда не знал.



Сейчас я бы с радостью ушёл в НБА, если бы возникла правильная ситуация. Если бы я там мог чувствовать себя комфортно. Но если нет, то я могу оказаться в гораздо лучшем положении в Европе, я буду в лучшей ситуации с точки зрения игры, и это сделает меня счастливым. У нас долгий сезон, чтобы не обрести своё счастье на площадке», — приводит слова Майка Джеймса Eurohoops.