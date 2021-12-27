Определены игроки недели в НБА

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Кемба Уокер и атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шэй Гилджес-Александер признаны лучшими игроками Восточной и Западной конференции НБА по итогам десятой игровой недели регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.
Уокер набирал 25,0 очка, 9,0 подбора и 8,3 передачи в среднем за игру и стал первым игроком в истории «Нью-Йорка», оформившим трипл-дабл в рождественском матче. На неделе «Никс» выиграли два матча из трёх. Средние показатели Гилджес-Александра составили 27,5 очка, 7,0 передачи и 6,3 подбора. «Оклахома-Сити» добыла три победы и потерпела одно поражение в четырёх играх.
Игроками прошлой недели в НБА были признаны центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс и форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум.
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