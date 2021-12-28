Костас Слукас превзошёл достижение Андрея Воронцевича в Евролиге

Разыгрывающий «Олимпиакоса» Костас Слукас в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом» одержал 200-ю победу в главном европейском клубном турнире.



Слукас добился этого в возрасте 31 года и 342 дней, став таким образом самым молодым игроком, достигшим отметки в 200 побед в Евролиге, сообщает журналист Дарюс Гаруолис в своём «твиттере». Таким образом, грек превзошёл достижение россиянина Андрея Воронцевича, корторый одержал 200-ю победу в возрасте 32 лет и 79 дней.



Напомним, греческий «Олимпиакос» переиграл «Панатинаикос» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Афинах и завершилась победой гостей паркета со счётом 84:65. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тайлер Дорси, набравший 18 очков. В составе хозяев площадки 17 очков на свой счёт записал Неманья Недович.