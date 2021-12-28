«Бостон» проиграл «Миннесоте», «Чикаго» обыграл «Атланту»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Бостон Селтикс». Встреча состоялась в Миннеаполисе на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 108:103.

В составе победителей самым результативным стал Джейлен Ноуэлл, записав в свой актив 28 очков. Натан Найт оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов.

В составе проигравшей команды Джейлен Браун оформил дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов. Пэйтон Притчард набрал 24 очка.

Таким образом, «Бостон» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Миннесота», в свою очередь, одержала первую победу после двух поражений подряд.

Ранее «Шарлотт Хорнетс» обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 123:99. «Атланта Хоукс», в свою очередь, проиграла «Чикаго Буллз» (118:130).