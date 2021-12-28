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«Бостон» проиграл «Миннесоте», «Чикаго» обыграл «Атланту»

«Бостон» проиграл «Миннесоте», «Чикаго» обыграл «Атланту»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Бостон Селтикс». Встреча состоялась в Миннеаполисе на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 108:103.

В составе победителей самым результативным стал Джейлен Ноуэлл, записав в свой актив 28 очков. Натан Найт оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов.

В составе проигравшей команды Джейлен Браун оформил дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов. Пэйтон Притчард набрал 24 очка.

Таким образом, «Бостон» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Миннесота», в свою очередь, одержала первую победу после двух поражений подряд.

Ранее «Шарлотт Хорнетс» обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 123:99. «Атланта Хоукс», в свою очередь, проиграла «Чикаго Буллз» (118:130).

НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2021, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
108 : 103
Бостон Селтикс
Бостон
Миннесота Тимбервулвз: Ноуэлл - 29, Найт - 20, Макдэниелс - 17, Бисли - 15, Монро - 11, Лейман - 6, Маклафлин - 5, Окоги - 5, Беверли, Больмаро, Вандербилт, Принс, Райт, Расселл, Рид, Сильва, Такер, Таунс, Эдвардс
Бостон Селтикс: Браун - 26, Притчард - 24, Хорфорд - 16, Уильямс - 15, Уильямс - 8, Лэнгфорд - 6, Паркер - 3, Хозер - 3, Эрнангомес - 2, Johnson, Амину, Джексон, Кантер, Майлз, Несмит, Пелле, Ричардсон, Смарт, Тейтум, Томас, Фернанду, Шрёдер
НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2021, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
123 : 99
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Шарлотт Хорнетс: Розир - 27, Убре - 18, Болл - 16, Макдэниелс - 16, Пламли - 15, Хэйворд - 10, Ричардс - 8, Букнайт - 5, Смит - 3, Джонс - 2, Тор - 2, Мартин - 1, Бриджес, Вашингтон, Кулбока, Кэри, Льюис
Хьюстон Рокетс: Queen - 17, Вуд - 16, Гордон - 16, Брукс - 11, Никс - 11, Нваба - 9, Кристофер - 6, Тайс - 6, Шенгюн - 5, Гаруба - 2, Грин, Мартин, Мэтьюз, Огастин, Портер, Тэйт, Уолл
НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2021, вторник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
118 : 130
Чикаго Буллз
Чикаго
Атланта Хоукс: Реддиш - 33, Янг - 29, Богданович - 20, Дьенг - 12, Капела - 8, Мэйс - 6, Brown Jr. - 4, Hill - 4, Stephenson - 2, Barber, Ellison, Галлинари, Джонсон, Ивунду, Коллинс, Купер, Л. Уильямс, Луваву-Кабарро, Оконгву, Райт, Хаертер, Хантер, Хилл
Чикаго Буллз: Дерозан - 35, Лавин - 30, Вучевич - 24, Уайт - 13, Томас - 9, Досунму - 8, Браун - 7, Грин - 2, Кук - 2, McClung, Болл, Брэдли, Джонс, Дотсон, Ильясова, Карузо, Маккинни, Симонович, Уильямс
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