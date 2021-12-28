НБА сократила время карантина для вакцинированных игроков без симптомов

Вчера, 27 декабря, НБА разослала клубам документ, сообщающий об изменениях – теперь вакцинированные игроки, тренеры, сотрудники клубов и судьи могут покидать карантин спустя шесть дней, если тесты показывают, что они не опасны с точки зрения распространения коронавируса, об этом сообщает официальный сайт лиги.

По старым правилам представители лиги должны были проводить на карантине десять дней. В работе над изменением правил участвовала НБА и профсоюз игроков, учитывались исследования, которые показывают, что заболевшие наиболее заразны в первые 2-3 дня после появления симптомов.

Также игроки могут покинуть карантин, если за сутки сдают два отрицательных теста.

По состоянию на вчерашний день 120 игроков были помещены в ковид-протоколы.