НБА сократила время карантина для вакцинированных игроков без симптомов
Поделиться
Вчера, 27 декабря, НБА разослала клубам документ, сообщающий об изменениях – теперь вакцинированные игроки, тренеры, сотрудники клубов и судьи могут покидать карантин спустя шесть дней, если тесты показывают, что они не опасны с точки зрения распространения коронавируса, об этом сообщает официальный сайт лиги.
По старым правилам представители лиги должны были проводить на карантине десять дней. В работе над изменением правил участвовала НБА и профсоюз игроков, учитывались исследования, которые показывают, что заболевшие наиболее заразны в первые 2-3 дня после появления симптомов.
Также игроки могут покинуть карантин, если за сутки сдают два отрицательных теста.
По состоянию на вчерашний день 120 игроков были помещены в ковид-протоколы.
Комментарии
- 28 декабря 2021
-
08:27
-
06:26
-
00:52
-
00:04
- 27 декабря 2021
-
23:58
-
22:42
-
21:43
-
20:31
-
19:26
-
18:26
-
17:34
-
16:14
-
15:36
-
14:24
-
13:19
-
12:51
-
12:16
-
11:32
-
10:22
-
09:08
-
08:30
-
07:27
-
04:38
-
00:11
- 26 декабря 2021
-
23:12
-
22:52
-
21:04
-
20:18
-
19:26
-
18:22
-
17:54
-
17:50
-
17:46
-
17:32
-
16:37
Партнерский контент