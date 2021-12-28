«Финикс» проиграл броском на последней секунде, «Бруклин» уверенно победил «Клипперс»

На стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США) состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Юту Джаз». Гости победили со счётом 110:104.

21 очко у Деррика Уайта из «Сан-Антонио», 23 очка набрал Джордан Кларксон из «Юты».

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» встречались «Финикс Санз» и «Мемфис Гриззлиз». Победа гостей – 114:113.

В составе хозяев 30 очков набрал Девин Букер. Джа Морант из «Мемфиса» записал себе в актив 33 очка и забил победный бросок на последней секунде.

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«Портленд Трэйл Блэйзерс» на стадионе «Мода-центр» в Портленде (США) принимал «Даллас Маверикс». Гости одержали победу со счётом 132:117.

В составе победителей 34 очка набрал латвийский баскетболист Кристапс Порзингис, а у «Портленда» самым результативным игроком был Дэмьен Лиллард с 26 очками.

«Бруклин Нетс» на выезде победил «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 124:108.

24 очка у Маркуса Морриса в составе хозяев, Джеймс Харден из «Нетс» заработал 39 очков.