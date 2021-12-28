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«Финикс» проиграл броском на последней секунде, «Бруклин» уверенно победил «Клипперс»

«Финикс» проиграл броском на последней секунде, «Бруклин» уверенно победил «Клипперс»
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На стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США) состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Юту Джаз». Гости победили со счётом 110:104.

21 очко у Деррика Уайта из «Сан-Антонио», 23 очка набрал Джордан Кларксон из «Юты».

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» встречались «Финикс Санз» и «Мемфис Гриззлиз». Победа гостей – 114:113.

В составе хозяев 30 очков набрал Девин Букер. Джа Морант из «Мемфиса» записал себе в актив 33 очка и забил победный бросок на последней секунде.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» на стадионе «Мода-центр» в Портленде (США) принимал «Даллас Маверикс». Гости одержали победу со счётом 132:117.

В составе победителей 34 очка набрал латвийский баскетболист Кристапс Порзингис, а у «Портленда» самым результативным игроком был Дэмьен Лиллард с 26 очками.

«Бруклин Нетс» на выезде победил «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 124:108.

24 очка у Маркуса Морриса в составе хозяев, Джеймс Харден из «Нетс» заработал 39 очков.

НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2021, вторник. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
104 : 110
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Уайт - 21, Макдермотт - 17, Васселл - 13, Джонсон - 13, Уокер - 11, Пёлтль - 10, Ландейл - 7, Кейкок - 6, Бэйтс-Диоп - 2, Джонс - 2, Уискэмп - 2, Коллинс, Мюррей, Ойбанкс, Примо, Форбс, Янг
Юта Джаз: Кларксон - 23, Богданович - 19, Инглс - 17, Гобер - 16, Уайтсайд - 13, Конли - 12, Гэй - 7, О'Нил - 3, Азубуике, Батлер, Митчелл, Они, Пэскелл, Фиттс, Форрест, Хьюз
НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2021, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 124
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс: Моррис - 24, Бледсо - 15, Джонсон - 15, Кеннард - 10, Бостон - 9, Зубац - 9, Коффи - 8, Ибака - 6, Мэнн - 6, Уинслоу - 4, Moon - 2, Wright, Батюм, Джексон, Джордж, Леонард, Престон, Скрабб, Хартенштайн
Бруклин Нетс: Харден - 39, Клэкстон - 18, Миллз - 18, Бембри - 12, Гриффин - 12, Браун - 8, Картер - 6, Джонсон - 4, Гэллоуэй - 3, Миллсэп - 2, Эннис - 2, Габриэль, Дюк, Дюрант, Ирвинг, Олдридж, Томас, Харрис, Харрисон, Шарп, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2021, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
113 : 114
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Финикс Санз: Букер - 30, Джонсон - 19, Пэйн - 15, Смит - 15, Пол - 13, Бриджес - 10, Макги - 6, Шамет - 3, Пэйтон - 2, Terry, Камински, Краудер, Надер, Уэйнрайт, Хатчинсон, Шарич, Эйтон
Мемфис Гриззлиз: Морант - 33, Бейн - 32, Адамс - 13, Джексон - 11, Кончар - 7, Кларк - 6, Тийе - 6, Джонс - 4, Андерсон - 2, Buchanan, Sneed, Альдама, Брукс, Калвер, Мелтон, Меррилл, Пон, Терри, Тиллман, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2021, вторник. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
117 : 132
Даллас Маверикс
Даллас
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 26, Литтл - 20, Пауэлл - 15, Нэнс - 12, Саймонс - 11, Браун - 8, Williams - 7, Эллеби - 7, Снелл - 6, McGriff - 3, Cumberland - 2, Блевинс, Зеллер, Ковингтон, Макколлум, Маклемор, Нуркич, Смит, Уотфорд
Даллас Маверикс: Порзингис - 34, Пауэлл - 22, Найт - 18, Брансон - 14, Финни-Смит - 14, Грин - 9, Нтиликина - 8, Браун - 6, Браун - 3, Jones - 2, Крисс - 2, Баллок, Браун, Бёрк, Дончич, Кинг, Клебер , Коли-Стайн, Маклафлин, Марьянович, Пинсон, Хардуэй-младший
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