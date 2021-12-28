Два игрока «Чикаго» повторили достижение Майкла Джордана и Скотти Пиппена

Защитник «Чикаго Буллз» Демар Дерозан во встрече с «Атлантой» (130:118) набрал 35 очков и 10 передач, на счету его партнёра Зака Лавина 30 очков и 9 передач. Они стали второй парой игроков в истории «Чикаго», которым удалось в одном матче набрать как минимум 30 очков и 9 передач.

Ранее подобное достижение удавалось лишь легендарному дуэту «Чикаго» Майкл Джордан – Скотти Пиппен 31 марта 1991 года.

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Для Зака Лавина эта игра стала 66-й в составе команды, когда он набрал 30 и более очков. Напомним, вчера американский портал StatsMuse отметил, что Лавину осталось провести 472 (уже 471) такие игры, чтобы добраться до достижения Майкла Джордана.