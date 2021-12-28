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Расселл Уэстбрук отреагировал на массовую критику за провальный сезон

Расселл Уэстбрук отреагировал на массовую критику за провальный сезон
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук прокомментировал критику в свой адрес.

«Люди постоянно хотят, чтобы я сначала сделал одно, потом сделал другое. Честно говоря, я уже не обращаю на это внимания.

Многие обсуждают мою игру. Почему-то они считают, что я обязан в каждом матче делать трипл-дабл с сумасшедшими показателями 25+15+15. Они должны понять, что это не обычные показатели для игроков НБА и держать такой уровень от игры к игре невозможно.

Народ говорит «позвольте Рассу быть Рассом». Никто не понимает, что это означает. Люди часто произносят эту фразу, но только я знаю, что она означает. На это и буду полагаться, стараясь делать то, что должен», — приводит слова Уэстбрука ESPN.

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