Карим Абдул-Джаббар: одним постом в «Инстаграме» Леброн нанёс удар по своему наследию

Легендарный баскетболист Карим Абдул-Джаббар раскритиковал лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за его пост в «Инстаграме», в котором он выложил мем о коронавирусе.

Публикация доступна в «инстагреме» Леброна Джеймса.

«Леброн Джеймс — не только один из величайших баскетболистов в истории, он стремится быть лидером афроамериканского сообщества в борьбе с неравенством. Но его мем в «Инстагреме» в четверг, на котором изображены три одинаковых Человека-паука, указывающих друг на друга, — один с надписью «ковид», другой с надписью «грипп», третий с надписью «простуда» — и его сообщением: «Помогите мне, ребята», стало ударом по его достойному наследию. Подтекст мема заключается в том, что Леброн не понимает разницы между этими тремя болезнями даже после всей той информации, которая была представлена в прессе», — приводит слова Абдул-Джаббара Fadeaway World.