Аналитик НБА назвал виновника провала «Лейкерс» в этом сезоне

Известный обозреватель Крис Бруссард выразил мнение, что в провальном выступлении «Лос-Анджелес Лейкерс» виноват их лидер Леброн Джеймс.

«Мы все знаем, что Леброн хотел заполучить Рассела Уэстбрука вместо Бадди Хилда, и мы все знаем, что Уэстбрук не подходит. Но его обвиняют больше, чем следовало бы. Он не был таким ужасным и кошмарным всё это время, как все говорят. И даже если бы у них не было Уэстбрука, а был Бадди Хилд, думаю, Энтони Дэвис всё ещё был бы травмирован, а Кармело Энтони, Дуайт Ховард, Уэйн Эллингтон, Деандре Джордан и многие другие не стали бы моложе. Так что даже если бы у них был Хилд вместо Уэстбрука, у них всё равно были бы проблемы.



Если вы генеральный менеджер команды, то должны решать такие вопросы сами. У Леброна контракт, он никуда не уйдёт. Если вам нужен Бадди Хилд, то обменяйте его на Бадди Хилда. Если вы позволяете игроку делать ходы, говорить: «Возьмите этого парня, а не того», то это на вашей совести. Вы должны были поставить точку, если считали, что он подходит гораздо лучше», — приводит слова Бруссарда Fadeaway World.