Гилберт Аренас: я был оскорблён, когда Майкл Джордан сравнил меня с Рэнди Брауном

Трёхкратный участник Матча звёзд НБА Гилберт Аренас рассказал о том, что легендарный Майкл Джордан сравнил его с Рэнди Брауном, что очень задело баскетболиста.
«Я поехал в лагерь Джордана, набрал в одной из игр 40 очков, и он сказал: «Ты напоминаешь мне одного из игроков моей команды». А я подумал: «О, я напоминаю ему Пиппена или его самого». А он: «Да, ты напоминаешь мне Рэнди Брауна». Я такой: «Он даже не играет. Я бомбардир, я убийца. Ты не сравнивай меня с Рэнди Брауном». Я всю ночь думал, что больше никогда не буду пасовать MJ в этих играх. Вы знаете, я оскорбился», — сказал Аренас в интервью на YouTube-канале VladTV.
Гилберт Аренас называл себя величайшим игроком в истории НБА. По словам баскетболиста, он получил за 17 матчей $ 62 млн. Позже он оказался в центре скандала после того, как у него в шкафчике нашли огнестрельное оружие в конце 2009 года. В начале 2010 года баскетболист «Вашингтон Уизардс» был дисквалифицирован на неопределённый срок до конца расследования. В дальнейшем Аренас перешёл в «Мемфис Гриззлис», а доигрывал карьеру в Китае.
- 28 декабря 2021
-
14:43
-
13:28
-
12:37
-
11:15
-
10:25
-
09:23
-
09:16
-
08:57
-
08:27
-
06:26
-
00:52
-
00:04
- 27 декабря 2021
-
23:58
-
22:42
-
21:43
-
20:31
-
19:26
-
18:26
-
17:34
-
16:14
-
15:36
-
14:24
-
13:19
-
12:51
-
12:16
-
11:32
-
10:22
-
09:08
-
08:30
-
07:27
-
04:38
-
00:11
- 26 декабря 2021
-
23:12
-
22:52
-
21:04