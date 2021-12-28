Гилберт Аренас: я был оскорблён, когда Майкл Джордан сравнил меня с Рэнди Брауном

Трёхкратный участник Матча звёзд НБА Гилберт Аренас рассказал о том, что легендарный Майкл Джордан сравнил его с Рэнди Брауном, что очень задело баскетболиста.

«Я поехал в лагерь Джордана, набрал в одной из игр 40 очков, и он сказал: «Ты напоминаешь мне одного из игроков моей команды». А я подумал: «О, я напоминаю ему Пиппена или его самого». А он: «Да, ты напоминаешь мне Рэнди Брауна». Я такой: «Он даже не играет. Я бомбардир, я убийца. Ты не сравнивай меня с Рэнди Брауном». Я всю ночь думал, что больше никогда не буду пасовать MJ в этих играх. Вы знаете, я оскорбился», — сказал Аренас в интервью на YouTube-канале VladTV.

Гилберт Аренас называл себя величайшим игроком в истории НБА. По словам баскетболиста, он получил за 17 матчей $ 62 млн. Позже он оказался в центре скандала после того, как у него в шкафчике нашли огнестрельное оружие в конце 2009 года. В начале 2010 года баскетболист «Вашингтон Уизардс» был дисквалифицирован на неопределённый срок до конца расследования. В дальнейшем Аренас перешёл в «Мемфис Гриззлис», а доигрывал карьеру в Китае.