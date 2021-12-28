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Гомельский высказался о Брэдли Уонамейкере, интерес к которому приписывают ЦСКА

Гомельский высказался о Брэдли Уонамейкере, интерес к которому приписывают ЦСКА
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Известный комментатор Владимир Гомельский дал комментарий по поводу Брэдли Уонамейкера. Ранее появилась информация, что разыгрывающим интересуется ЦСКА.

В сентябре Уонамейкер заключил контракт с «Индианой», но вчера был отчислен из состава «Пэйсерс».

«Манера игры Брэда не очень подходит для клуба НБА. Я был удивлён, когда его пригласили в НБА. Но он — добротный разыгрывающий», — написал Гомельский на своём сайте.

По информации инсайдера Маттео Андреани, приоритетом игрока является выступление в НБА, однако при определённых условиях он может согласиться на переход в ЦСКА, который находится в поиске стартового разыгрывающего, или «Фенербахче», потерявшего на долгое время из-за травмы Нандо Де Коло.

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