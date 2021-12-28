Журналист рассказал историю о маниакальном стремлении Майкла Джордана быть лучшим во всём

Известный баскетбольный журналист Марк Спирс поделился историей о маниакальном стремлении легендарного Майкла Джордана быть лучшим во всём.
«Одним из самых забавных людей, которых я когда-либо встречал, был нынешний скаут «Нью-Йорк Никс» Махтар Н'Диайе (первый сенегалец, сыгравший в НБА). Этот парень всегда всё говорит прямо, хотите вы это слышать или нет. Когда-то он был студентом и играл в NCAA за «Северную Каролину». Там у него была очень хорошая команда с Винсом Картером, Антауном Джемисоном и Шаммондом Уильямсом. В один день легендарный тренер Дин Смит заходит в раздевалку и говорит: «Ребята, становитесь в очередь, есть кому вас представить, но представлять его не нужно».
И вот все становятся в очередь, а тут появляется Майкл Джордан. Он проходит мимо каждого игрока, пожимает им руки и спрашивает: «Как тебя зовут?». «Меня зовут Махтар Н'Диайе», — ответил ему сенегалец, а потом добавляет: «А как тебя зовут?». Майкл Джордан смотрит на него в замешательстве и говорит: «Майкл».
Затем, когда Майкл Джордан уже собирался уходить, Махтар сказал ему: «Вообще-то, лучший игрок в истории баскетбола Хаким Оладжьювон». Майкл Джордан смотрел на него и выглядел немного раздражённым, затем он просто вышел из раздевалки. Через 10 минут Джордан вернулся полностью переодетый в спортивную форму. Он сказал Дину Смиту, чтобы тот дал ему самых слабых игроков его команды, с которыми он сыграет против его лидеров.
Конечно, Джордан выиграл и у стартовой пятёрки «Каролины», и у второго состава. Причём в каждой атаке он всегда пытался забить сверху именно через Н’Диайе. Добившись своего, Майкл переоделся и уехал.
Несколько лет спустя Махтар и Антаун Джеймисон были на Суперкубке в Майами, они пытались попасть в ночной клуб, но их не пустили. Они стояли на улице, пытаясь найти дорогу домой, и вдруг на балконе появился Майкл Джордан. Н’Диайе стал звать его и просить помочь им. Майкл посмотрел на него и сказал: «Значит, теперь ты запомнил моё имя, африканец?». После чего развернулся и зашёл обратно в клуб», — написал Марк Спирс.
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