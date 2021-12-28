Минобороны и «Норникель» построят новую арену для ЦСКА

Министерство обороны Российской Федерации и «Норникель» построят в Москве уникальный спортивный комплекс с баскетбольным центром, который станет домашней ареной для ЦСКА. Работа должна быть завершена к концу 2024 года.
Соответствующее соглашение подписали министр обороны России Сергей Шойгу и президент «Норникеля» Владимир Потанин.
«Подписывается очень важное соглашение не только для Вооружённых сил и министерства обороны, но и важное для Москвы и страны и в целом для нашего российского спорта», — приводит слова Шойгу «РИА Новости Спорт».
Совокупная площадь сооружения превысит 58 тысяч квадратных метров, около половины будет занимать сама баскетбольная арена, а остальное пространство будет отведено под объекты, предназначенные для нужд Федерального автономного учреждения Минобороны России ЦСКА.
Новая арена ЦСКА станет единственным в Москве специализированным баскетбольным центром, который будет отвечать требованиям проведения матчей в рамках Международной федерации баскетбола (ФИБА). Его вместимость составит пять тысяч зрителей.
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