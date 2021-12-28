Айзея Томас отреагировал на уход из «Лейкерс»

Двукратный участник Матча звёзд НБА Айзея Томас разместил новый пост в своём «инстаграме», в котором отреагировал на нежелание клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» подписывать с ним новый контракт.



«Спасибо за предоставленную возможность, «Лос-Анжелес». Марафон продолжается», — написал Томас.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Айзеи Томаса в «Инстаграме».

Айзея подписал с «Лейкерс» 10-дневный контракт в середине декабря. Недавно стало известно, что клуб не будет продлевать соглашение.



Томас пропустил почти весь прошлый сезон. В апреле он провёл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать с ним соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут с реализацией трёхочковых 25%.