Гилберт Аренас — о заработанных $ 62 млн за 17 матчей: вот почему я величайший в истории

Трёхкратный участник Матча звёзд НБА Гилберт Аренас рассказал, как необдуманно потратил весь свой контракт новичка в 2001 году, оставшись почти без денег.
«Я купил себе новую машину, в которой было сразу пять телевизоров. У меня была большая цепочка, как и у всех остальных. В общем, потратил все деньги. Больше у меня их не оставалось. Я даже не мог ездить на арену, поэтому иногда мне приходилось оставаться прямо там. Я действительно спал на арене. По сути, я был бездомным и просто не мог платить за бензин. Это помогло мне, потому что заставило оставаться в спортзале и в итоге понять, что такое профессионализм», — сказал Аренас в интервью на канале djvlad в YouTube.
В 2010 году Гилберт перешёл в «Орландо Мэджик», но в клубе провёл всего 17 матчей, после чего перешёл в «Мемфис Гриззлиз». Это тем не менее не помешало ему получить $ 62 млн. Комментируя этот факт, Аренас заявил, что поэтому и считает себя величайшим игроком в истории.
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