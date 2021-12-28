Энес Кантер показал, что написал ему Джордж Буш после получения гражданства США

Бывший президент США Джордж Буш написал письмо центровому «Бостон Селтикс» Энесу Кантеру, в котором поздравил его с получением гражданства Соединённых Штатов. Текст письма в своём «твиттере» разместил сам Кантер.



«Америка — великая страна, которая предоставляет свободу и даёт возможности. Мы благословлены разнообразием наших граждан, и я призываю вас воспользоваться этим шансом, чтобы пополнить гордое наследие нашей страны», — говорится в тексте письма.

«Какая честь! Огромное спасибо 43-му президенту США Джорджу Бушу. Я горжусь тем, что являюсь гражданином Соединенных Штатов Америки, страны свободных и местом храбрых. Я никогда не буду считать само собой разумеющимися свободы, которые у меня здесь есть», — отреагировал Энес.

Фото можно посмотреть на странице Энеса Кантера в «Твиттере».