Энес Кантер начал встречаться с моделью, у которой 4,6 млн подписчиков в «Инстаграме»

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер начал отношения со знаменитой моделью Эмили Сирс. Об этом сообщает TMZ.



По сведениям источника, пара встречается уже в течение нескольких месяцев. Эмили появлялась на некоторых матчах Кантера, поддерживая его. Тот факт, что девушка в настоящее время проживает в Лос-Анджелесе, а баскетболист — в Бостоне, никак не мешает их отношениям.

«Самый храбрый человек, которого я знаю», — написала Сирс на своей странице в «Инстаграме», подтвердив отношения с Кантером.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Эмили Сирс в «Инстаграме».

Ранее Кантер критиковал власти Китая за политику в отношении Тибета и уйгурского населения, а также назвал главу КНР Си Цзиньпина «жестоким диктатором». После этого в Китае удалили все матчи «Бостон Селтикс» из своего интернета и перестали транслировать новые матчи с участием команды.