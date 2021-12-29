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«Филадельфия» обыграла «Торонто», «Майами» справился с «Вашингтоном»

«Филадельфия» обыграла «Торонто», «Майами» справился с «Вашингтоном»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Майами (США), в котором на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Майами Хит» принимал «Вашингтон Уизардс». Победу в нём одержал «Майами» со счётом 119:112. Значительный вклад в успех хозяев внёс Тайлер Хироу– 32 очка. В «Вашингтоне» выделился Спенсер Динвидди, на его счету 24 очка и 11 передач.

В параллельном матче в Торонто (США) на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Рэпторс» провёл игру с «Филадельфией Сиксерс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 114:109. Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал Джоэл Эмбиид, набравший 36 очков и 11 подборов. Лучше всех у «Торонто» выступил Джейлен Брансон, у него 28 очков и 19 подборов.

Также «Милуоки Бакс» обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 127:110.

НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2021, среда. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
109 : 114
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Торонто Рэпторс: Буше - 28, Сиакам - 28, Трент-мл. - 19, Ватанабэ - 10, Михайлюк - 9, Уилсон - 9, Флинн - 6, Ануноби, Ачиува, Барнс, Берч, Бонга, Бэнтон, Ванвлит, Горан Драгич, Джонсон, Морган, Отуру, Уотерс, Шампани
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 36, Ньянг - 19, Харрис - 19, Карри - 12, Коркмаз - 10, Тибулл - 7, Макси - 5, Джонсон - 3, Рид - 3, Powell, Бэсси, Грин, Джо, Драммонд, Милтон, Симмонс, Спрингер, Хенри
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2021, среда. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
110 : 127
Милуоки Бакс
Милуоки
Орландо Мэджик: Вагнер - 38, Картер - 19, Харрис - 13, Лопес - 9, Хэмптон - 9, Вагнер - 7, Gravett - 5, Фрейзер - 5, Gillespie - 3, Скофилд - 2, Айзек, Бамба, Браздейкис, Картер-Уильямс, Мур, Мюлдер, Океке, Росс, Саггс, Фульц, Энтони
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Миддлтон - 21, Портис - 19, Холидэй - 18, Коннотон - 10, Казинс - 9, Дивинченцо - 8, Хилл - 8, Аллен - 3, Мэттьюз - 3, DeLaurier, Smart, Адетокунбо, Лопес, Мамукелашвили, Нвора, Оджелей, Худ
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2021, среда. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
119 : 112
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Майами Хит: Хироу - 32, Робинсон - 26, Батлер - 25, Юртсевен - 10, Винсент - 9, Мартин - 8, Окпала - 6, Гарретт - 3, Адебайо, Дедмон, Лоури, Моррис, Оладипо, Страс, Такер, Хаслем, Читэм
Вашингтон Уизардс: Динвидди - 24, Кузма - 22, Дав. Бертанс - 19, Гэффорд - 16, Кисперт - 14, Авдия - 7, Sword - 6, Джонсон - 4, Goodwin, Schakel, Бил, Брайант, Гилл, Колдуэлл-Поуп, Нето, Тодд, Уинстон, Харрелл, Хатимура, Холидей, Ээи
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