«Филадельфия» обыграла «Торонто», «Майами» справился с «Вашингтоном»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Майами (США), в котором на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Майами Хит» принимал «Вашингтон Уизардс». Победу в нём одержал «Майами» со счётом 119:112. Значительный вклад в успех хозяев внёс Тайлер Хироу– 32 очка. В «Вашингтоне» выделился Спенсер Динвидди, на его счету 24 очка и 11 передач.



В параллельном матче в Торонто (США) на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Рэпторс» провёл игру с «Филадельфией Сиксерс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 114:109. Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал Джоэл Эмбиид, набравший 36 очков и 11 подборов. Лучше всех у «Торонто» выступил Джейлен Брансон, у него 28 очков и 19 подборов.



Также «Милуоки Бакс» обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 127:110.