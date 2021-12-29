Трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Хьюстон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Нью-Орлеане (США), в котором на стадионе «Смути Кинг-центр» «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Кливленд Кавальерс». Победу в нём одержал «Нью-Орлеан» со счётом 108:104. Значительный вклад в успех хозяев внёс Херберт Джонс – 26 очков. В «Кливленде» выделился Рики Рубио, на его счету 27 очков и 13 подборов.
В параллельном матче в Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» «Хьюстон Рокетс» провёл игру с «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 132:123. Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, набравший 31 очко, 11 передач и 11 подборов. Лучше всех у «Хьюстона» выступил Джелен Грин, у него 24 очка.
Также «Нью-Йорк Никс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 96:88.
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