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Трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Хьюстон»

Трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Хьюстон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Нью-Орлеане (США), в котором на стадионе «Смути Кинг-центр» «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Кливленд Кавальерс». Победу в нём одержал «Нью-Орлеан» со счётом 108:104. Значительный вклад в успех хозяев внёс Херберт Джонс – 26 очков. В «Кливленде» выделился Рики Рубио, на его счету 27 очков и 13 подборов.

В параллельном матче в Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» «Хьюстон Рокетс» провёл игру с «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 132:123. Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, набравший 31 очко, 11 передач и 11 подборов. Лучше всех у «Хьюстона» выступил Джелен Грин, у него 24 очка.

Также «Нью-Йорк Никс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 96:88.

НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2021, среда. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
123 : 132
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Грин - 24, Вуд - 22, Портер - 22, Кристофер - 14, Гордон - 13, Брукс - 11, Шенгюн - 10, Нваба - 7, Queen, Гаруба, Джарро, Мартин, Мэтьюз, Никс, Огастин, Тайс, Тэйт, Уолл
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Монк - 25, Уэстбрук - 24, Энтони - 24, Брэдли - 14, Джонсон - 9, Коллисон - 2, Хортон-Такер - 2, Ариза, Бэйзмор, Джонс, Джонс, Джордан, Дэвис, Нанн, Ривз, Рондо, Хафф, Ховард, Эллингтон
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2021, среда. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
108 : 104
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Орлеан Пеликанс: Джонс - 26, Грэм - 18, Темпл - 17, Валанчюнас - 15, Кларк - 12, Харпер - 7, Хэйс - 7, Мёрфи - 3, Саторански - 3, Hunt, Александер-Уолкер, Альварадо, Джеймс, Ингрэм, Лозада, Льюис, Маршалл, Уильямсон, Харт, Эрнангомес
Кливленд Кавальерс: Рубио - 27, Лав - 24, Мобли - 22, Маркканен - 14, Валентайн - 6, Окоро - 6, Уэйд - 3, Андерсон - 2, Scott, Аллен, Гарлэнд, Дэвис, Корнет, Нембхард, Осман, Пэнгос, Секстон, Стивенс, Уиндлер, Фалль
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2021, среда. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
88 : 96
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Миннесота Тимбервулвз: Бисли - 20, Макдэниелс - 18, Ноуэлл - 11, Лейман - 9, Маклафлин - 9, Найт - 8, Монро - 7, Беверли - 3, Рид - 3, Больмаро, Вандербилт, Окоги, Принс, Райт, Расселл, Сильва, Такер, Таунс, Эдвардс
Нью-Йорк Никс: Робинсон - 14, Рэндл - 13, Фурнье - 13, Гримс - 11, Уокер - 10, Барретт - 8, Бёркс - 7, Гибсон - 7, Топпин - 7, Куикли - 6, Sims, Дотсон, Макбрайд, Муни, Нокс, Ноэль, Роуз, Саманич, Селден, Хаус
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