Леброн Джеймс стал третьим игроком в истории, набравшим 36 000 очков в НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс за время выступления в НБА набрал 36 000 очков, став третьим игроком в истории лиги, кому покорилось это достижение. Об этом сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице НБА в «Твиттере».

Лидером по количеству набранных очков является прославленный баскетболист Карим Абдул-Джаббар (38 387) и легенда «Юты Джаз» Карл Мэлоун (36 928).



Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.