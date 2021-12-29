Баскетболистки МБА снялись в откровенной фотосессии

Баскетболистки МБА в преддверии Нового года поучаствовали в откровенной фотосессии.
«Новый год — время экспериментов. Женская команда МБА нашла время между матчами Премьер-Лиги и Евролиги и провела откровенную фотосессию, которая легла в основу календаря на 2022 год. Процесс фотографирования получился сложносоставным и растянулся на целый день. Макияж, укладка и работа в кадре — всё для того, чтобы стать лицом своего месяца.
Главная задача — не просто сам факт создания календаря, а желание показать индивидуальность и женственность каждой баскетболистки. На площадке они стремятся добиться максимального результата, преодолевая порой себя и огромные физические нагрузки. Но в жизни они утончённые девушки, желающие быть неотразимыми в каждый момент времени.
Для женской команды сезон-2021/2022 дебютный в сильнейшем турнире Европы. Девушки не только одержали историческую первую победу в Евролиге полностью российским составом, но и успешно борются за место в плей-офф, занимая также промежуточное третье место в чемпионате России», — отметила пресс-служба клуба.
Видео можно посмотреть в YouTube-аккаунте МБА.
- 29 декабря 2021
-
11:57
-
11:34
-
11:14
-
10:36
-
09:24
-
08:45
-
08:36
-
06:35
-
06:08
-
00:57
- 28 декабря 2021
-
23:54
-
23:04
-
22:16
-
20:49
-
20:06
-
18:59
-
17:52
-
17:22
-
16:18
-
15:31
-
14:43
-
13:28
-
12:37
-
11:15
-
10:25
-
09:23
-
09:16
-
08:57
-
08:27
-
06:26
-
00:52
-
00:04
- 27 декабря 2021
-
23:58
-
22:42
-
21:43