Баскетболистки МБА снялись в откровенной фотосессии

Баскетболистки МБА в преддверии Нового года поучаствовали в откровенной фотосессии.

«Новый год — время экспериментов. Женская команда МБА нашла время между матчами Премьер-Лиги и Евролиги и провела откровенную фотосессию, которая легла в основу календаря на 2022 год. Процесс фотографирования получился сложносоставным и растянулся на целый день. Макияж, укладка и работа в кадре — всё для того, чтобы стать лицом своего месяца.



Главная задача — не просто сам факт создания календаря, а желание показать индивидуальность и женственность каждой баскетболистки. На площадке они стремятся добиться максимального результата, преодолевая порой себя и огромные физические нагрузки. Но в жизни они утончённые девушки, желающие быть неотразимыми в каждый момент времени.



Для женской команды сезон-2021/2022 дебютный в сильнейшем турнире Европы. Девушки не только одержали историческую первую победу в Евролиге полностью российским составом, но и успешно борются за место в плей-офф, занимая также промежуточное третье место в чемпионате России», — отметила пресс-служба клуба.

Видео можно посмотреть в YouTube-аккаунте МБА.