Леброн Джеймс и Расселл Уэстбрук покорили редкое достижение в истории «Лейкерс»

Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Расселл Уэстбрук отметились трипл-даблом в выездном матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Хьюстон Рокетс» (132:123). На счету Джеймса в этом матче 32 очка, 11 передач и 11 подборов. В активе Уэстбрука 24 очка, 12 подборов и 10 передач.
Как сообщается на странице ESPN Stats & Info в «Твиттере», Леброн и Уэстбрук стали третьей парой одноклубников в истории «Лос-Анджелеса», кому удавалось оформить по трипл-даблу в одном матче. До этого это делали Мэджик Джонсон и Карим Абдул-Джаббар в 1982 году, а также сам Леброн вместе с Лонзо Боллом.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
Напомним, Леброн стал самым результативным игроком матча с «Рокетс». Лучше всех у «Хьюстона» выступил Джелен Грин, у него 24 очка.
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