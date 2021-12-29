Американец Тайсон Картер отреагировал на переход в «Зенит»

Американский защитник Тайсон Картер дал комментарий после подписания контракта с «Зенитом».



«Я очень рад, что получил шанс стать частью «Зенита» и сделаю всё, чтобы оправдать доверие такого известного в Европе клуба. У меня огромное желание вместе с командой покорять новые высоты», — приводит слова Картера пресс-служба «Зенита».



Напомним, Картер перешёл в санкт-петербургский клуб из греческого «Лаврио». Соглашение с американским игроком рассчитано до конца сезона-2022/2023 с опцией продления. В составе «Лаврио» Тайсон в нынешнем сезоне играл в баскетбольной Лиге чемпионов и чемпионате Греции. В матчах Лиги чемпионов Картер в среднем набирал 19,5 очка, 1,5 подбора и 2,8 передачи. В чемпионате Греции Картер в среднем набирал 15,6 очка, 2,8 подбора и 2,5 передачи.