Леброн Джеймс отреагировал на вопрос о завершении карьеры в НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время пресс-конференции ответил на вопрос о своём завершении карьеры.



«Да, я думал об этом. Но продолжаю играть на таком высоком уровне. … И хотя я в лиге уже 19-й год, я, пожалуй, уже спускаюсь с холма. Так что посмотрим, что будет дальше. Пока мой разум и тело позволяют мне это, я буду продолжать», — приводит слова Джеймса Lakers Daily.



Ранее сообщалось, что Леброн за время выступления в Национальной баскетбольной ассоциации набрал 36 000 очков, став третьим игроком в истории лиги, кому покорилось это достижение.



Кроме того, Джеймс вместе с Расселлом Уэстбруком стали третьей парой одноклубников в истории «Лос-Анджелеса», кому удавалось оформить по трипл-даблу в одном матче.

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