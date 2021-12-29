Леброн Джеймс отреагировал на вопрос о завершении карьеры в НБА
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время пресс-конференции ответил на вопрос о своём завершении карьеры.
«Да, я думал об этом. Но продолжаю играть на таком высоком уровне. … И хотя я в лиге уже 19-й год, я, пожалуй, уже спускаюсь с холма. Так что посмотрим, что будет дальше. Пока мой разум и тело позволяют мне это, я буду продолжать», — приводит слова Джеймса Lakers Daily.
Ранее сообщалось, что Леброн за время выступления в Национальной баскетбольной ассоциации набрал 36 000 очков, став третьим игроком в истории лиги, кому покорилось это достижение.
Кроме того, Джеймс вместе с Расселлом Уэстбруком стали третьей парой одноклубников в истории «Лос-Анджелеса», кому удавалось оформить по трипл-даблу в одном матче.
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