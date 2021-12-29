Карл-Энтони Таунс выбрал величайшего между Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс поделился мыслями о величайшем баскетболисте в истории, сравнив легендарного Майкла Джордана и нынешнего лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.



«Я бы сказал, что Леброн — лучший игрок всех времён. Повторю, лучший игрок всех времён. Но величайшим из величайших я назову Майкла Джордана, потому что он просто изменил эту игру. Эпоха Джордана — это все те парни, которые научили нас играть в баскетбол. Сейчас есть много классных баскетболистов, но каждый из них впитал те основы, которые были заложены тогда», — сказал Таунс в эфире на канале Adin Live в YouTube.



Ранее известный баскетбольный журналист Марк Спирс поделился историей о маниакальном стремлении Джордана быть лучшим во всём.

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