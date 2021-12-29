Владимир Гомельский: могу предположить, что у Виктора Хряпы проявляется обида на ЦСКА
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Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта, поинтересовавшегося у него, «куда пропал» бывший капитан московского ЦСКА Виктор Хряпа.
«Я не знаю причин отсутствия Хряпы на матчах ЦСКА. Могу только предположить, что у игрока проявляется обида на свой клуб. Но о причинах обиды никаких сведений не имею», — написал Гомельский на своём сайте.
Хряпа выступал в составе ЦСКА с 2002 по 2004 год, а также с 2008-го по 2018-й. Помимо выступлений за красно-синих, Хряпа играл в саратовском «Автодоре», а также несколько лет провёл в Национальной баскетбольной ассоциации, играя в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Чикаго Буллз». Виктор Хряпа — двукратный чемпион Евролиги.
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