Леброн Джеймс лидирует в НБА по матчам с 30+ очками, несмотря на пропуск трети игр

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс идёт на первом месте в НБА по количеству игр с 30+ очками, несмотря на то, что он принял участие только в 23 матчах из 35.

Напомним, сегодня, 29 декабря, Леброн Джеймс стал третьим игроком в истории, в активе которого не меньше 36 000 очков в НБА. Он набрал 31 очко в матче с «Хьюстон Рокетс». Лидером по количеству набранных очков является как раз Карим Абдул-Джаббар (38 387).



Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.