Комиссия по УДО изменила решение по убийце отца Майкла Джордана без объяснения причины

Запланированное на август 2024 года условно-досрочное освобождение одного из двух мужчин, осуждённых за убийство отца легенды НБА Майкла Джордана в 1993 году, было отменено. Об этом сообщает AP News.

Комиссия штата по надзору за условно-досрочным освобождением в 2020 году объявила, что Ларри М. Демери будет освобождён в рамках соглашения, по которому он примет участие в учебной и профессиональной программе, призванной подготовить его к жизни вне тюрьмы. Первоначальная дата освобождения была назначена на август 2023 года, но позже она была перенесена на 12 месяцев.



Во вторник комиссия сообщила об отмене освобождения Ларри Демери без объяснения причин. В релизе говорится, что дело Демери, который отбывает пожизненное заключение за убийство Джеймса Джордана в 1993 году, будет вновь рассмотрено на предмет условно-досрочного освобождения примерно 15 декабря 2023 года.

Джеймс Джордан был убит в июле 1993 года, когда спал в своей машине. Его тело было найдено через 11 дней. Убийство отца подтолкнуло Майкла Джордана уйти из НБА на полтора года.