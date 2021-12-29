Айзея Томас определился с новым клубом после ухода из «Лейкерс»

Разыгрывающий Айзея Томас подписал 10-дневный контракт с «Даллас Маверикс», сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».
32-летний разыгрывающий присоединится к команде в Сакраменто для участия в ближайшем матче регулярного чемпионата НБА с «Кингз». Ранее Томас подписал 10-дневный контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» и провёл четыре матча, набирая в среднем 9,3 очка, 2,0 подбора и 1,5 передачи. Клуб решил не продлевать с ним сотрудничество.
Двукратный участник Матча звёзд НБА Томас пропустил почти весь прошлый сезон. В апреле он провёл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать с ним соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут с реализацией трёхочковых 25%.
За карьеру звёздный защитник успел поиграть за «Сакраменто Кингз», «Бостон Селтикс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».
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