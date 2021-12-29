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«Монако» обыграл «Маккаби» благодаря дабл-даблу Майка Джеймса

«Монако» обыграл «Маккаби» благодаря дабл-даблу Майка Джеймса
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Завершился матч Евролиги, в котором «Монако» на своей площадке принимал «Маккаби». Счёт встречи — 82:76 в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал турецкий разыгрывающий израильского клуба Скотти Уилбекин (31 очко). У «Монако» дабл-даблом отметился Майк Джеймс (12 очков, 13 передач), Альфа Диалло и Донатас Мотеюнас набрали по 16 очков.

В первой четверти команды заработали на двоих всего 28 очков (13:15). Во второй десятиминутке хозяева оказались сильнее и на большой перерыв ушли с преимуществом в два очка (39:37).

В третьей четверти «Монако» сумел оторваться ещё на три очка, а в решающем отрезке матча не позволил команде из Израиля догнать себя и одержал победу.

После 18 игр чемпионата команды имеют одинаковые показатели — 7 побед, 11 поражений. Оба коллектива находятся за пределами зоны плей-офф.

Евролига. Регулярный чемпионат. 18-й тур
29 декабря 2021, среда. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
82 : 76
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Монако: Диалло - 16, Мотеюнас - 16, Джеймс - 12, Бэйкон - 11, Вестерманн - 10, Томас - 7, Ли - 6, Холл - 4, Демаис-Баллу, Мотум, Траоре, Файе
Маккаби Тель-Авив: Уилбекин - 31, Жижич - 10, Деррик Уильямс - 9, Эванс - 8, Рейнольдс - 7, Калояро - 5, ДиБартоломео - 2, Зив - 2, Коэн - 2, Блайзер, Соркин, Тейлор
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