«Монако» обыграл «Маккаби» благодаря дабл-даблу Майка Джеймса

Завершился матч Евролиги, в котором «Монако» на своей площадке принимал «Маккаби». Счёт встречи — 82:76 в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал турецкий разыгрывающий израильского клуба Скотти Уилбекин (31 очко). У «Монако» дабл-даблом отметился Майк Джеймс (12 очков, 13 передач), Альфа Диалло и Донатас Мотеюнас набрали по 16 очков.
В первой четверти команды заработали на двоих всего 28 очков (13:15). Во второй десятиминутке хозяева оказались сильнее и на большой перерыв ушли с преимуществом в два очка (39:37).
В третьей четверти «Монако» сумел оторваться ещё на три очка, а в решающем отрезке матча не позволил команде из Израиля догнать себя и одержал победу.
После 18 игр чемпионата команды имеют одинаковые показатели — 7 побед, 11 поражений. Оба коллектива находятся за пределами зоны плей-офф.
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