Стал известен клуб, к которому присоединился Кеннет Фарид после ухода из ЦСКА

Бывший тяжёлый форвард ЦСКА Кеннет Фарид стал игроком «Гранд-Рапидс», который является фарм-клубом «Денвера» в G-лиге.
Фарид провёл 8 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации, в которых набирал в среднем 11,4 очка и 8,1 подбора. В свой последний год в лиге он выступал за «Хьюстон Рокетс» и «Бруклин Нетс». Всего в НБА Кеннет сыграл 478 матчей. Баскетболист был выбран на драфте 2011 года в первом раунде под общим 22-м номером командой «Денвер Наггетс». В её составе он выступал до сезона-2018/2019, когда вместе с Дэрреллом Артуром был обменян в «Бруклин Нетс».
Фарид начинал нынешний сезон в составе московского ЦСКА. Он принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 2,3 очка, 2,6 подбора, 0,4 перехвата и 0,2 блок-шота за 9,1 минуты на паркете.
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