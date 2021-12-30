В ЦСКА высказались о том, что «Норникель» и Минобороны построят им новую арену

Президент ЦСКА Андрей Ватутин дал комментарий по поводу новой арены клуба.

«Баскетбольный ЦСКА исторически был и остается армейской командой. На протяжении почти ста лет истории мы работали и побеждали вместе, нас связывают победы, яркие воспоминания, значимые места, каковым для всех являлся УСК ЦСКА. Величайшие игроки мирового баскетбола защищали честь ЦСКА и нашей страны здесь, на паркете легендарного зала, который мы вместе теперь хотим возродить на новом уровне.



Рад, что эта работа вышла на завершающую стадию, мы приближаемся к этапу строительства. И в этом – огромная заслуга нашего владельца, компании «Норникель», который с вниманием относится не только к повседневной деятельности клуба, но и принимает участие в решении стратегических задач.



Решения по вместимости и функционалу арены были приняты Минобороны и «Норникелем» исходя из ограничений участка для строительства по глубине и высоте сооружения, а также необходимости разместить в нем залы для других традиционно армейских видов спорта. В комплексе будут бассейн, а также залы для единоборств, акробатики и гимнастики. Самое важное, что баскетбольный клуб в краткие сроки может снова обрести дом.



Проект выглядит очень интересным, современным и функциональным. Наш клуб получит полноценную тренировочную базу, помещения для функциональной подготовки и восстановления игроков, отличную арену для проведения матчей Единой лиги ВТБ и трёх «младших» команд, офис, музей, клубный магазин на привычной для армейских болельщиков локации. Для матчей Евролиги продолжим использовать «Мегаспорт». Это позволит работать эффективнее и добиваться новых больших побед», — приводит слова Ватутина официальный сайт клуба.