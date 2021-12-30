Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Леброна Джеймса не помог «Лейкерс» обыграть «Мемфис»

Дабл-дабл Леброна Джеймса не помог «Лейкерс» обыграть «Мемфис»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Мемфисе (США), в котором на стадионе «ФедЭксФорум» «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержал «Мемфис» со счётом 104:99. Значительный вклад в успех хозяев внёс Джа Морант – 41 очко и 10 подборов. В «Лейкерс» выделился Леброн Джеймс, на его счету 37 очков и 13 подборов.

В параллельном матче в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Буллз» провёл игру с «Атлантой Хлукс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 131:117. Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Зак Лавин, набравший 25 очков. Лучше всех у «Атланты» выступил Трей Янг, у него 26 очков и 11 передач.

Также «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 91:82, «Индиана Пэйсерс» уступила «Шарлотт Хорнетс» (108:116), «Нью-Йорк Никс» выиграли у «Детройт Пистонс» (94:85).

НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2021, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
104 : 99
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Морант - 41, Бейн - 20, Джексон - 15, Андерсон - 8, Тиллман - 6, Адамс - 4, Джонс - 4, Кларк - 4, Buchanan - 2, Sneed, Альдама, Брукс, Калвер, Кончар, Мелтон, Меррилл, Пон, Терри, Тийе, Уильямс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 37, Уэстбрук - 16, Монк - 15, Брэдли - 7, Джонсон - 7, Ховард - 6, Энтони - 5, Хортон-Такер - 4, Коллисон - 2, Ариза, Бэйзмор, Джонс, Джонс, Джордан, Дэвис, Нанн, Ривз, Рондо, Хафф, Эллингтон
НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
108 : 116
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Индиана Пэйсерс: ЛеВерт - 27, Сабонис - 15, Бриссетт - 14, Тёрнер - 14, Холидэй - 12, Дуарте - 11, Мартин - 9, Крэйг - 6, Sykes, Taylor, Битадзе, Брогдон, Вашингтон, Джексон, Лэмб, Макконнелл, Уоррен
Шарлотт Хорнетс: Розир - 35, Болл - 21, Хэйворд - 18, Убре - 13, Макдэниелс - 12, Пламли - 8, Ричардс - 6, Смит - 2, Мартин - 1, Бриджес, Букнайт, Вашингтон, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Тор
НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2021, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
82 : 91
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бостон Селтикс: Браун - 30, Уильямс - 16, Хорфорд - 9, Ричардсон - 6, Уильямс - 6, Лэнгфорд - 4, Притчард - 4, Томас - 4, Хозер - 3, Johnson, Амину, Кантер, Майлз, Несмит, Паркер, Пелле, Смарт, Тейтум, Фернанду, Шрёдер, Эрнангомес
Лос-Анджелес Клипперс: Моррис - 23, Бледсо - 17, Кеннард - 17, Мэнн - 17, Коффи - 8, Джонсон - 4, Ибака - 4, Зубац - 1, Moon, Wright, Батюм, Бостон, Джексон, Джордж, Леонард, Престон, Скрабб, Уинслоу, Хартенштайн, Эннис
НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2021, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
131 : 117
Атланта Хоукс
Атланта
Чикаго Буллз: Лавин - 25, Дерозан - 20, Уайт - 17, Вучевич - 16, Грин - 14, Досунму - 14, Кук - 10, Томас - 5, Браун - 4, McClung - 2, Джонс - 2, Дотсон - 2, Болл, Брэдли, Ильясова, Карузо, Маккинни, Симонович, Уильямс
Атланта Хоукс: Янг - 26, Капела - 18, Brown Jr. - 16, Реддиш - 14, Hill - 13, Oliver - 13, Ивунду - 8, Мэйс - 7, Stephenson - 2, Barber, Ellison, Tillman, Богданович, Галлинари, Дьенг, Клемонс, Коллинс, Купер, Л. Уильямс, Луваву-Кабарро, Оконгву, Райт, Хаертер, Хантер, Хилл
НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
85 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Бей - 32, Диалло - 31, Уолтон - 8, Гарза - 4, Стэнли - 4, Джексон - 3, Робинсон - 3, Palmer, Potter, Грант, Джексон, Джозеф, Диалло, Каннингем, Лайлз, Ли, Ливерс, Макгрудер, Олиник, Пикетт, Сирвидис, Смит, Стюарт, Хейз
Нью-Йорк Никс: Бёркс - 34, Куикли - 18, Барретт - 15, Топпин - 9, Робинсон - 7, Рэндл - 5, Гибсон - 4, Уокер - 2, Sims, Гримс, Дотсон, Макбрайд, Муни, Нокс, Ноэль, Роуз, Саманич, Селден, Фурнье, Хаус
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021