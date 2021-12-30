Дабл-дабл Леброна Джеймса не помог «Лейкерс» обыграть «Мемфис»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Мемфисе (США), в котором на стадионе «ФедЭксФорум» «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержал «Мемфис» со счётом 104:99. Значительный вклад в успех хозяев внёс Джа Морант – 41 очко и 10 подборов. В «Лейкерс» выделился Леброн Джеймс, на его счету 37 очков и 13 подборов.



В параллельном матче в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Буллз» провёл игру с «Атлантой Хлукс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 131:117. Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Зак Лавин, набравший 25 очков. Лучше всех у «Атланты» выступил Трей Янг, у него 26 очков и 11 передач.



Также «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 91:82, «Индиана Пэйсерс» уступила «Шарлотт Хорнетс» (108:116), «Нью-Йорк Никс» выиграли у «Детройт Пистонс» (94:85).