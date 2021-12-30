Кевин Дюрант назвал рекорд НБА, который никогда не будет побит

Звёздный игрок «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант считает, что рекорд разыгрывающего Голден Стейт «Уорриорз» Стефена Карри по количеству реализованных трёхочковых никогда не будет побит.

«У Карри есть ещё семь-восемь лет карьеры, а он уже побил рекорд по количеству трёхочковых. Так что он разобьёт его вдребезги и дойдёт до такого показателя, который никто никогда не сможет побить. Когда я думаю об этом, это вызывает необычные эмоции», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.

Напомним, недавно Стефен Карри из «Голден Стэйт Уорриорз» установил абсолютный рекорд по количеству реализованных трёхочковых в истории НБА. Он превзошёл рекорд Рэя Аллена и стал первым баскетболистом в НБА, который забросил 3000 трёхочковых.