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«Барселона» прервала серию из 9 побед в Евролиге, потерпев крупное поражение от «Басконии»

«Барселона» прервала серию из 9 побед в Евролиге, потерпев крупное поражение от «Басконии»
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«Баскония» на домашней площадке переиграла «Барселону» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Витории (Испания) и завершилась со счётом 94:75.

«Барселона» в первой четверти захватила преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в три очка. Во второй 10-минутке сильнее оказались уже хозяева паркета — «Баскония» не только сумела отыграться, но и вышла вперёд на шесть очков.

В третьем игровом отрезке «Басконии» удалось совершить рывок в 14 очков, что превратило заключительную четверть в простую формальность. По итогам четвёртой десятиминутки «Барселоне» удалось отыграть лишь одно очко отставания. Итоговый счёт встречи — 94:75 в пользу «Басконии».

Таким образом, «Барселона» потерпела первое поражение в последних 10 матчах регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Рокас Гедрайтис, набравший 17 очков. В составе гостей паркета 19 очков набрал Никола Миротич.

Евролига. Регулярный чемпионат. 18-й тур
30 декабря 2021, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
94 : 75
Барселона
Барселона, Испания
Баскония: Гедрайтис - 17, Болдуин - 16, Фонтеккио - 14, Эноч - 13, Грейнджер - 12, Костелло - 11, Питерс - 6, Питерс - 5, Баррера, Маринкович, Седекерскис
Барселона: Миротич - 19, Шанлы - 13, Лапровиттола - 12, Йокубайтис - 11, Дэвис - 4, Кайседо - 3, Экзам - 3, Мартинес - 2, Ннаджи - 2, Хиггинс - 2, Хэйс - 2, Шмитс - 2
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