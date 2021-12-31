«Барселона» прервала серию из 9 побед в Евролиге, потерпев крупное поражение от «Басконии»

«Баскония» на домашней площадке переиграла «Барселону» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Витории (Испания) и завершилась со счётом 94:75.



«Барселона» в первой четверти захватила преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в три очка. Во второй 10-минутке сильнее оказались уже хозяева паркета — «Баскония» не только сумела отыграться, но и вышла вперёд на шесть очков.



В третьем игровом отрезке «Басконии» удалось совершить рывок в 14 очков, что превратило заключительную четверть в простую формальность. По итогам четвёртой десятиминутки «Барселоне» удалось отыграть лишь одно очко отставания. Итоговый счёт встречи — 94:75 в пользу «Басконии».



Таким образом, «Барселона» потерпела первое поражение в последних 10 матчах регулярного чемпионата Евролиги.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Рокас Гедрайтис, набравший 17 очков. В составе гостей паркета 19 очков набрал Никола Миротич.