«Барселона» прервала серию из 9 побед в Евролиге, потерпев крупное поражение от «Басконии»

«Баскония» на домашней площадке переиграла «Барселону» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Витории (Испания) и завершилась со счётом 94:75.
«Барселона» в первой четверти захватила преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в три очка. Во второй 10-минутке сильнее оказались уже хозяева паркета — «Баскония» не только сумела отыграться, но и вышла вперёд на шесть очков.
В третьем игровом отрезке «Басконии» удалось совершить рывок в 14 очков, что превратило заключительную четверть в простую формальность. По итогам четвёртой десятиминутки «Барселоне» удалось отыграть лишь одно очко отставания. Итоговый счёт встречи — 94:75 в пользу «Басконии».
Таким образом, «Барселона» потерпела первое поражение в последних 10 матчах регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Рокас Гедрайтис, набравший 17 очков. В составе гостей паркета 19 очков набрал Никола Миротич.
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