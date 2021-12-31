Трипл-дабл Джеймса Хардена не помог «Бруклину» выиграть у «Филадельфии»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Вашингтоне (США), в котором на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» «Вашингтон Уизардс» принимал «Кливленд Кавальерс». Победу в нём одержал «Вашингтон» со счётом 110:93. Значительный вклад в успех хозяев внёс Брэдли Бил – 29 очков и 10 передач. В «Кливленде» выделился Кевин Лав, на его счету 24 очка и 11 подборов.
В параллельном матче в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» «Бруклин Нетс» провёл игру с «Филадельфией Сиксерс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 110:102. Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал Джоэл Эмбиид, набравший 34 очка. Лучше всех у «Бруклина» выступили Кевин Дюрант, у него 33 очка и Джеймс Харден, заработавший трипл-дабл (33 очка, 14 подборов и 10 передач).
Также «Милуоки Бакс» обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 136:118.
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