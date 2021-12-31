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Трипл-дабл Джеймса Хардена не помог «Бруклину» выиграть у «Филадельфии»

Трипл-дабл Джеймса Хардена не помог «Бруклину» выиграть у «Филадельфии»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Вашингтоне (США), в котором на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» «Вашингтон Уизардс» принимал «Кливленд Кавальерс». Победу в нём одержал «Вашингтон» со счётом 110:93. Значительный вклад в успех хозяев внёс Брэдли Бил – 29 очков и 10 передач. В «Кливленде» выделился Кевин Лав, на его счету 24 очка и 11 подборов.

В параллельном матче в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» «Бруклин Нетс» провёл игру с «Филадельфией Сиксерс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 110:102. Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал Джоэл Эмбиид, набравший 34 очка. Лучше всех у «Бруклина» выступили Кевин Дюрант, у него 33 очка и Джеймс Харден, заработавший трипл-дабл (33 очка, 14 подборов и 10 передач).

Также «Милуоки Бакс» обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 136:118.

НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
102 : 110
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Дюрант - 33, Харден - 33, Олдридж - 12, Клэкстон - 10, Миллз - 5, Джонсон - 4, Гриффин - 3, Томас - 2, Бембри, Браун, Габриэль, Гэллоуэй, Дюк, Ирвинг, Картер, Миллсэп, Харрис, Харрисон, Шарп, Эдвардс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 34, Макси - 25, Карри - 17, Драммонд - 10, Ньянг - 9, Харрис - 9, Тибулл - 6, Powell, Бэсси, Грин, Джо, Джонсон, Коркмаз, Милтон, Рид, Симмонс, Спрингер, Хенри
НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
118 : 136
Милуоки Бакс
Милуоки
Орландо Мэджик: Вагнер - 20, Вагнер - 19, Харрис - 17, Хэмптон - 15, Картер - 14, Фрейзер - 13, Браздейкис - 9, Скофилд - 8, Gillespie - 3, Gravett, Айзек, Бамба, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Мюлдер, Океке, Росс, Саггс, Фульц, Энтони
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Холидэй - 25, Миддлтон - 22, Казинс - 15, Дивинченцо - 11, Мэттьюз - 11, Портис - 11, Аллен - 4, Коннотон - 2, Хилл - 2, DeLaurier, Smart, Адетокунбо, Лопес, Мамукелашвили, Нвора, Оджелей, Худ
НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
110 : 93
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Вашингтон Уизардс: Бил - 29, Кузма - 25, Авдия - 13, Колдуэлл-Поуп - 12, Гэффорд - 11, Гилл - 8, Уонамэйкер - 7, Кисперт - 4, Тодд - 1, Echenique, Goodwin, Schakel, Sword, Брайант, Дав. Бертанс, Джонсон, Динвидди, Нето, Уинстон, Харрелл, Хатимура, Холидей, Ээи
Кливленд Кавальерс: Лав - 24, Мобли - 21, Маркканен - 11, Окоро - 11, Ньюмэн - 8, Стивенс - 7, Уэйд - 4, Нембхард - 3, Пэнгос - 2, Уиндлер - 2, Scott, Аллен, Андерсон, Валентайн, Гарлэнд, Дэвис, Корнет, Осман, Рубио, Секстон, Фалль
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