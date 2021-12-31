Матч «Денвер Наггетс» – «Голден Стэйт Уорриорз» официально перенесён

Очередной матч Национальной баскетбольной ассоциации между «Денвер Наггетс» и «Голден Стэйт Уорриорз» был перенесён, сообщил официальный сайт НБА.
По информации источника, игра не состоялась из-за большого количества травм и заражённых спортсменов у «Денвера». Клуб не смог набрать игроков даже на стартовый состав.
Стоит отметить, что это уже одиннадцатый матч НБА, который пришлось перенести.
29 декабря Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Денвер Наггетс». Гости одержали победу – 89:86, прервав трёхматчевую победную серию «Уорриорз».
Стефен Карри из «Голден Стэйт» заработал 23 очка и стал первым игроком в истории, забросившим 3000 трёхочковых в НБА. Никола Йокич был самым результативным в составе «Денвера» и набрал 22 очка.
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