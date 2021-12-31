Джоэл Эмбиид жёстко обратился к Кевину Дюранту после победы в матче НБА

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид сразу по окончании матча с «Бруклин Нетс» вступил в перепалку с игроками соперника, в частности со звёздным форвардом Кевином Дюрантом. Конфликт начался ещё на последних секундах встречи, после чего продолжился и после финального свистка.
Эмбиид демонстрировал игрокам гостей различные жесты и, как сообщает USA TODAY, призывал Дюранта, как и его одноклубников, отправляться домой. На что последний всячески возражал, показывая Джоэлу два больших пальца и демонстративно хлопая.
Напомним, «Бруклин» уступил «Филадельфии» со счётом 102:110. Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал Эмбиид, набравший 34 очка. Лучше всех у «Нетс» выступили Дюрант, у него 33 очка, и Джеймс Харден, заработавший трипл-дабл (33 очка, 14 подборов и 10 передач).
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