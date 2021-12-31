Бекки Хэммон возглавит клуб женской НБА

Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в составе сборной России Бекки Хэммон станет главным тренером клуба женской НБА (WNBA) «Лас-Вегас Эйсес», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Хэммон подпишет контракт с «Лас-Вегасом» сроком на пять лет и станет самым высокооплачиваемым тренером в женской НБА. Хэммон в последние годы работала помощником главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича. В прошлом сезоне в домашнем матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» (107:121) Хэммон стала первой женщиной, руководившей командой НБА. Она выполняла обязанности главного тренера «Сан-Антонио» после того, как Попович был удалён со скамейки запасных за агрессивное поведение.
Хэммон работает в системе «Сан-Антонио» с 2014 года. Она выступала за клубы женской НБА «Нью-Йорк», «Теннесси», «Колорадо», «Сан-Антонио», а также за российские ЦСКА, «Надежду» (Оренбург), «Спарту энд К» (Видное) и испанскую «Валенсию». В феврале 2008 года Бекки получила российское гражданство. Помимо бронзовой награды Олимпиады 2008 года, Хэммон помогла сборной России выиграть серебряную медаль чемпионата Европы 2009 года.
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